Vefatının 50. Yılında Ali Fuad Başgil Sempozyumu

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Muhafazakar Düşünce Dergisi tarafından vefatının 50’nci yılında Ali Fuad Başgil’i anma sempozyumu düzenlendi. Ankara Grand Otel’de düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren Muhafazakar Düşünce Dergisi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Serhat Buhari Baytekin, derginin beşinci sempozyumunu düzenlediklerini hatırlatarak, “14 yıldır aralıksız çıkan dergimizin amacı, medeniyetimize ve kültürümüze ait değerleri derinlemesine incelemek ve gelecek kuşaklara bırakacak eserler ortaya koymaktır. Bu eserler ile geçmiş ve gelecek arasında köprü olmaya çalışıyoruz” dedi.

Ali Fuad Başgil’i bir sempozyumla anlatmanın mümkün olmayacağını belirten Baytekin, bu kapsamda farkındalık oluşturmak ve fikirlerini gençlerle buluşturmak istediklerini dile getirdi.

“Başgil adını tarihe yazdırdı”

Programda yer alan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, sempozyumun önemine değinerek, Ali Fuad Başgil’in tarihe adını yazdırmış önemli isimlerden olduğunu anımsattı. Yalçın, “Bugün gençler onun kitaplarından feyz alıyorsa bu son derece kıymetlidir. Bugün bu toplantı onun adına tertip ediliyorsa, bu altı çizilmesi gereken bir husustur ve Türkiye siyasi hayatı için bir yol haritası teşkil ediyor” diye konuştu.

Genç Memur-Sen olarak Türkiye’de yerli ve milli yaklaşımı ve gençlerin kendi medeniyet köklerinden beslenmelerini önemsediklerini ifade eden Yalçın, “Çanakkale Zaferi’nden, Necip Fazıl’a, Mehmet Akif Ersoy’a, Ali Fuad Başgil’e ve Nurettin Topçu’ya ne kadar kıymetimiz, değerimiz varsa biz gençlik sendikası olarak önemsiyoruz” ifadelerini kaydetti.

Sempozyum

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da yer aldığı sempozyumda, Ali Fuad Başgil’in ve döneminin fotoğraflarının olduğu resim sergisi de bulunuyor. Ayrıca kısa bir belgesel gösterimi ve vefatının 50’nci yılı için hazırlanmış olan ‘Ali Fuad Başgil’e Armağan’ kitabı da davetlilere armağan edildi.

Başgil’in fikri mirasının ele alınacağı sempozyumda Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Alaattin Karaca, Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. Davut Dursun, Dr. Necdet Subaşı, Prof. Dr. Ejder Okumuş gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer alıyor. Sempozyum, “Bir Türk Entelektüeli Portresi: Başgil”, “Başgil’in Devlet, Hukuk ve Siyaset Anlayışı” ve “Başgil’in Fikri Mirası ve Gençlerle Başbaşa” olmak üzere 3 oturumdan oluştu.

Ali Fuad Başgil

Ali Fuad Başgil, Osmanlı’nın son dönemlerinde de Cumhuriyetin ilk yıllarında da yaşamış, saygın, bilgili ve benzersiz kişiliği ile önde gelen kültür, hukuk ve siyaset adamlarından olmuştur. Ömrünü adadığı adil bir yaşam ve devlet anlayışıyla, yazdığı yazılarla, yayımladığı kitaplarla, kurduğu cemiyetle pek çok alanda geniş kitlere hitap etmiştir. Hürriyet, eşitlik, demokrasi ve adalet kavramlarına dayanan çağdaş devlet anlayışını Türkiye’de hakim kılmak gerektiğine, bu yönelişte kendisine de görev düştüğüne inanmış bu çerçevede hayatının son anına kadar çalışmalar yapmıştır.

Yağmur Yıldız – Derya Yetim