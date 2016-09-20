SİVAS (AA) – Sivas’ta, Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği’nin her yıl düzenlediği Vekaletle Kurban Kampanyasıyla 132 büyükbaş kurban kesildi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Kurban Bayramı süresince hayır sahiplerinin bağışlarıyla 132 büyükbaş kurban hisse sahipleri adına kombinada kesildi.

Kurbanlar 7’şerli hisse olarak, her bir bağışçının isimleri okunup kamera kaydına alınarak kesildi.

Veteriner kontrolündeki kesimlerin ardından bağışçılara verilecek 5’er kiloluk kemiksiz paylar ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak paketler hazırlandı.

Vekaletle Kurban Kampanyası’ndan elde edilen yaklaşık 10 ton kemiksiz kurban eti, Hayat Ağacı Derneği derin dondurucularında muhafaza edilerek yıl içinde, aile fert sayına göre belirlenen miktarlarda ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kurban bağışında bulunan hayır sahiplerine teşekkür ederek, bu sayede ihtiyaç sahiplerinin Gıda Bankası’ndan yıl içerisinde her ay ücretsiz et alabileceğini ifade etti.