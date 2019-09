Velilere okul korkusu uyarısı

SİVAS (AA) – Sivas Numune Hastanesi çocuk gelişim uzmanı Yıldız Karakaya Güneştepe, velilere çocuklarının okul korkusunu yenebilmesi için uyarılarda bulundu.

Güneştepe, yaptığı yazılı açıklamada, çocuğun evden veya bağlandığı kişiden ayrılması sonucu yaşanan, beklenenden fazla düzeyde kaygı durumunun ‘‘okul korkusu’’ olarak değerlendirildiğini belirtti.

İlk gün çocuğu okula ailelerinin götürmesi ve okulun başlama- bitiş saatleri konusunda çocuğa bilgi verilmesi gerektiğini vurgulayan Güneştepe, "Ayrıca çocuk okula sürekli geleceğini öğrendiğinde, bu durum onda sıkıntı yaratabilir. Böyle durumlarda veliler bir takvim oluşturup okul günlerini ve tatilleri bu takvim üzerinde göstererek, okulda arkadaşları, öğretmenleri ile güzel zaman geçireceğini anlatmaları faydalı olabilir." ifadelerini kullandı.

Çocuklar için en büyük kabusun ise anne ve babadan ayrılmak olduğuna işaret eden Güneştepe, "Böyle zamanlarda çocuk, anne babası tarafından sevilmediğini, terk edildiğini düşünebilir. Aynı zamanda okul öncesi dönemde yemek yeme, tuvalete gitme gibi becerilerin anne ve baba tarafından karşılanması da çocuğun okula uyumunu zorlaştıracaktır." açıklamasında bulundu.

Ailelerin okula başlayan çocuğa nasıl davranması gerektiği hakkında da bilgiler veren Güneştepe, şunları kaydetti:

“Çocuk sınıfta değil, okul bahçesinde beklenmeli. İlk haftalar, çocuğu okul çıkışında bizzat aileler almalı, öğretmeniyle tanışılmalı, yeni arkadaşlıklar edinmesine yardımcı olunmalı. Ağlatılarak, kaçılarak okulda bırakılmamalıdır. Bu durum çocukta okul korkusuna yol açabilir. Fakat her fırsatta da yanına gidip sorular sorulmamalı, yeni sınıf arkadaşlarıyla vakit geçirmesine fırsat verilmeli, 'Her şeyini artık öğretmeninle yapacaksın, artık onun her sözünü dinle' yerine, 'Öğretmenin sana okuma-yazma öğretecek, sana yardımcı olacak' gibi sözler söylenmeli, tuvalete gitme, yemek yeme gibi temel ihtiyaçlarını tek başına yapabilecek yaşa geldiği telkin edilmelidir."