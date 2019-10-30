Velilerin “taşınma” tepkisi

KAYSERİ (AA) – Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile aynı binada eğitim veren Kayseri Spor Lisesi'nin kendisine ait bir binasının olmaması velilerin tepkisine neden oldu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Nalbant ve bazı veliler okul önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, kentteki tek spor lisesinin 3 yıl önce eğitime başladığını söyledi.

Lisenin kendisine ait bir binası olmadığını anlatan Şahin, "Kentte onlarca Anadolu lisesi, imam hatip lisesi, meslek lisesi var, spor lisesi sadece bir tane. Bu liseye 3 yıldır kalıcı bir yer bulunamıyor. Şimdi de Güzel Sanatlar Lisesine taşınması söz konusu. Yetenek sınavıyla bu çocuklar bu liseyi kazanmış. Sizin bu çocukların yeteneklerini köreltmemeniz lazım. Öğrencilerin kaldıkları yurt da buraya 1,5 saatlik mesafede." ifadelerini kullandı.

Okul Aile Birliği Başkanı Hatice Nalbant ise çocuğunun okulun ilk öğrencilerinden olduğunu söyledi.

Nalbant, okullarının dördüncü kez başka bir liseye taşınmasının söz konusu olduğunu belirtti.

Okulun Güzel Sanatlar Lisesi'ne taşınmasını istemediklerini ifade eden Nalbant, "Spor salonu olmayan bir lisede bizim çocuklarımız ne yapacak. Kimi çocuklar yüzücü ama yüzme havuzu yok diye başka alanlara yönlendirilmeye çalışılıyor. Çocuklarımız antrenmana gidemiyor." diye konuştu.

Veliler, yetkililerin en kısa sürede çocuklarına uygun bir lise binası tahsis etmesini istediklerini kaydetti.