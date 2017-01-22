Veteran milli judocuların Eskişehir kampı

ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Veteranlar Judo Milli Takımı, Eskişehir’de çalışma, istişare ve kaynaşma kampı yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yenikent Mahallesi’nde yaptırılan spor salonunda gerçekleşen kamptaki çalışmalara 20 milli veteran judocu katıldı. Kamptaki 45-65 yaş aralığındaki judocular 3 gün boyunca günde çift antrenman gerçekleştirdi.

Kampı ziyaret eden Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak veteranlara önemli destek verdiklerini söyledi.

Veteranların gençlik döneminde de Türk sporuna önemli katkılarının olduğunu vurgulayan Huysuz, şunları kaydetti:

“Veteranlar, ülkemizi dünyada temsil edip büyük başarılara imza atıyorlar. Veteranları ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Şu yaşta buraya gelip günde iki antrenman yapıyorlar. Yeni jenerasyona örnek oluyorlar. Gençler bu insanların azim ve çalışmalarından etkileniyor. Veteranlara bundan sonraki süreçlerde elimizden gelen desteği vereceğiz.”

Türkiye Judo Federasyonu Veteranlar Kurulu Başkanı Murat Olcay da Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılıp dereceler elde ederek Türk sporuna katkı sağladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Olcay, Huysuz’a anı tabağı hediye etti.