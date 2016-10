Veteriner Fakültesinin 34üncü Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi Türk Veteriner Hekimliği Öğretiminin 174. Sene Dönümü ve Selçuk Üniversitesi Baytar Fakültesi’nin 34. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde, ‘Zoonozlar ve Tek Sağlık Durumu’ konulu panel gerçekleştirdi.

Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele, Baytar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Güner, Konya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Aşkın Yaşar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Orhan Tat, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Süleyman Özcan öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

“Türkiye’de ilk sıralardayız”

Programın başlangıç konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Ahmet Güner, “Mesleğimizin kutsal yürüyüşü 174 sene önce başlamış ve meslektaşlarımızın başarılı ve özverili çalışmalarıyla büyüyerek devam etmektedir. Türkiye coğrafyasını düşündüğümüz süre zoonozların ve bulaşıcı hastalıkların her lahza bitmiş patlak verdiği kuvvet bir coğrafyada meslektaşlarımız bu kutsal görevi büyük bir özveri ile devam ettirmekte ve günümüze değin taşımaktadır. Baytar hekimlik ilk olarak yalnızca hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi olarak görülürken günümüzde oldukça geniş bir alanda hizmetini sürdürmektedir. hayvan türlerinin koruyucu hekimliği, hayvanların üretimi, ıslahı, beslenmesi, hayvansal ürünlerin insan sağlığına uyumluluğunun her aşamada kontrolü, hayvansal atıkların yönetimi ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda önemli bir hizmet yürütmektedir. Fakültemizin 34 takvim kısa bir tarihi olmasına rağmen Türkiye’deki baytar fakülteleri aralarında ilk sıralarda yer aldığını gururla anlatmak istiyorum. Bu başarıda emeği geçmiş bütün öğretim üyelerimize ve personelimizi takdir ve teşekkürler. Kuruluşumuzu her yıl farklı bir panelle kutluyoruz. Bu yıl da ‘Zoonozlar ve Tek Sıhhat’ konusunda manâlı bir paneli sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Panelin bereketli olmasını temenni ederken hepimize başarılarla doymuş nice yıllar diliyorum” diye konuştu.

“5 yılda bir güncellenmelidir”

Konya Baytar Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Aşkın Yaşar ise, “Güzide fakültelerimizden Veteriner Fakültemizin 34. kuruluş yıldönümünü iftiharla kutluyoruz. Baytar hekim yetiştirme hususunda daha iddialı bir ülke haline gelmeliyiz. Bu yüzden veteriner fakültelerimizin eğitim öğretim programlarını her 5 yılda bir aktüel ihtiyaçlara göre güncellenmelidir” dedi.

Açılış konuşmalarının gerisinde panele geçildi. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uçkun Sait Uçan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Prof. Dr. Duygu Fındık, Prof. Dr. Feyzullah Güçlü, Prof. Dr. Hasan Hüseyin Hadimli ve Araş. Gör. Dr. Nermin Işık da konuşmacı olarak katıldı.

‘Tek Sağlık Durumu/Sağlıkta Birlik’ konulu konuşmasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Fındık, “İnsan ve havyan sağlığının birbiriyle fazla ilişkili olduğunu görüyoruz. İnsan, hayvan ve ekosistemin bir aradaki harmonisinin bozulduğunda insan sağlığının da bozulduğu görülmüştür. Sağlıkta birlik yaklaşımı en yapıcı yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden tıp, baytar ve çevre eğitiminin güçlendirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Feyzullah Dinç ise sunumunda, ‘Paraziter Zoonozlar’ konusuna değindi. Parazit türleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Enerjik, “Parazitler ile mücadelede kişisel ve toplumsal mücadelenin önemli bir etkisi var. Bunun için meraların bakımı ve çevresel kirliliğe dikkatli olmak zorundayız. Ham ve az pişmiş et ürünlerine dikkat etmeliyiz. Hayvan kesimlerinin mezbahanelerde mutlaka baytar hekimler kontrolünde yapılması gerekiyor. Gıda ve bireysel hijyen konusunda da dikkatli olmalıyız” şeklinde konuştu.

Bilimsel teşvik ödülleri sahiplerini buldu

Programın son bölümünde panelistlere teşekkür plaketi verilirken fakülte bünyesinde Bilimsel Özendirme Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödül verilen kategori ve isimler şu şekilde:

“Makale: Prof. Dr. Ferda Mutluluk, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Avcı, Prof. Dr. Mustafa Numan Bucak. Editörlük: Prof. Dr. Mustafa Numan Bucak, Atıf: Prof. Dr. Mustafa Numan Bucak, Prof. Dr. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Halis Oğuz, Proje: Prof. Dr. Abdullah Başoğlu, Doç. Dr. Kamil Üney, Prof. Dr. Ferda Sevinç, Prof. Dr. Hasan Hüseyin Hadimli, H-İndeks: Prof. Dr. Halis Oğuz, Prof. Dr. Okumuş Güzeloğlu, Prof. Dr. Uğur Uslu, Doç Dr. Kamil Üney, En İyi Genç Araştırmacı: Arş. Gör. Dr. Nermin Işık, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Avcı, Arş. Gör. Dr. Selçuk Alataş, Bilimsel Hakemlik: Prof. Dr. Mustafa Numan Bucak, Prof. Dr. Halis Oğuz, Doç. Dr. Kamil Üney.