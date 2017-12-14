’Vicdansız’ yolculuk

Edinilen bilgiye göre, Isparta-Burdur dağ yolu üzerinde bir sürücü, atı aracının arkasına iple bağladı. Vicdansız sürücü daha sonra atla birlikte şehirler arası yola çıktı. Sabah saatlerinde Isparta’dan Burdur istikametine doğru ilerleyen şahıs, etrafından geçen sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti. O sırada yoldan geçen başka bir sürücü ise o anları cep telefonu ile kaydetti.

Şehirlerarası karayolunda acımasız yolculuğunu sürdüren sürücü görenleri şaşkına çevirdi.

Feti Kılıç