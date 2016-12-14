Vietnam Savaşının sembol ismi Ortadoğuya dikkat çekti

Vietnam savaşının simgesi; UNESCO İyi Gaye Elçisi Kim Phuc, besteci, şarkıcı, yazan ve film yönetmeni Zülfü Livaneli’nin 50’inci sanat yılı kapsamında Tarabya Otel’de düzenlenen “Barıştırma ve Özgürlüğe adanmış bir yaşam” konulu konferansa katıldı. Programın sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kim, “Kalbim çok kırık. Bugün hala aynı durumda olan çocukları gördüğüm vakit yine çok kırılıyor. Bundan sonra umarım benim durumumla aynı durumu yaşayan çocukları görmem. Daha pozitif savaş olmamasını, daha yüksek sesle söylememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“SAVAŞLARIN OLMAMASI İÇİN BÜTÜN GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

UNESCO İyi Niyet Elçisi Kim Phuc, son yıllarda savaşlardan etkilenen çocukların içinde bulunduğu drama ilişkin yöneltilen bir soruya ise, “Ülkelerin liderlerinin öğrenmesi gerekiyor. Herkesin affetmeyi, umut beslemeyi, sevmeyi öğrenmesi gerekiyor. Savaştan gelen biriyim, bundan fazla muzdarip oldum. Ben bunun iyi bir örneğiyim. Bundan daha sonra savaşların olmaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çocukları bugünlerden eğitmemiz gerekiyor. Sevgiyi, umudu öğretmemiz, affetmeyi öğretmemiz gerekiyor fakat bugünün çocukları yarının yetişkinleri oldukları vakit bu savaşları durdurabilsinler. Savaşların olmaması için bu durumu çok ciddiye almamız gerekiyor. Ciddi incelemeler yapmamız gerekiyor” cevabını verdi.

“ÇOCUKLAR MUTLU ORTAMLARDA, BARIŞ İÇİNDE BÜYÜMELİ”

Dünya kamuoyunda akustik bulan Suriyeli Ümran ve Aylan bebek ile ilgili soruya verdiği cevapta, bu fotoğrafları gördükten daha sonra bütün dünyanın büyük tepkime göstermesi gerektiğini anlatan Kim, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fotoğrafları gördüğüm vakit kalbim kırılıyor doğrusu. Dünyanın etrafındaki insanların ayağa kalkması ve uyanması için bu savaşlara dur demeleri içinde bununla birlikte güce sahip bu fotoğraflar. Bunları böyle değerlendirmek gerekiyor. Çocukların mutlu ortamlarda barışma içinde büyüyebilmeleri için bu fotoğrafları gördükten daha sonra büyün dünyanın büyük reaksiyon göstermesi gerekiyor.”

KİM PHUC KİMDİR?

Kim Phuc ya da Phan Thi Kim Phuc. 1963 yılında, Saygon’un kuzeyinde bir köyde dünyaya gelen Vietnam vatandaşı. 1972’de dünyanın gözünü Vietnam Savaşı’na çeviren ünlü fotoğraftaki kız. Adı, Vietnamca “Altın Sevinç” anlamına geliyor. Vietnam Hava Kuvvetleri tarafından atılan napalm bombasıyla köyü bombalanana kadar, savaşa rağmen mutlu bir çocukluğu oldu. Bombardıman sonrası kaçarken iki kardeşi yanarak öldü. Hayatta kalmayı başaran Kim, 45 sene önce yaşanan savaşın sembolü haline gelmişti.

Sadık Kahraman-Alper Korkmaz