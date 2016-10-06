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Viyol fabrikası yanarak kül oldu

Konya’da yanan viyol fabrikası kullanılamaz ayla gelirken, fabrikada bulunan kamyonet ve kamyon da yandı.Yangın 04.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Mahallesi 2’nci Organize Sanayi Karahisar Cadde’ta meydana geldi.

06 Ekim 2016 Perşembe, 09:44
viyol-fabrikasi-yanarak-kul-oldu

Konya’da yanan viyol fabrikası kullanılamaz ayla gelirken, fabrikada bulunan kamyonet ve kamyon da yandı.
Yangın 04.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Mahallesi 2’nci Organize Sanayi Karahisar Cadde’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, Ali S.’ye ait viyol fabrikasında elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardındaki fabrikada meydana çıkan yangın denetim altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının arkasından yangın ayrıntılarıyla söndürüldü. Yangın sonrası fabrika kullanılamaz ışık halkası gelirken, fabrikada yer alan kamyonet ve kamyon da yanarak hurdaya döndü.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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