Vizyon 2023 Kitapla Yeşeren Karapınar Projesi tanıtıldı

KONYA (AA) – Karapınar’da, Vizyon 2023 Kitapla Yeşeren Karapınar Projesinin tanıtıldı.

Vizyon 2023 Kitapla Yeşeren Karapınar Projesi’nin tanıtım toplantısı, Karapınar Yeni Belediye Düğün Salonunda yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, okuma alışkanlığının geliştirilmesi noktasında çeşitli projelerin uygulandığını söyledi.

Belediyelerin kültürel faaliyetlere destek vermesiyle Konya ve ilçelerinde ciddi gelişim olacağını ifade eden Gürsoy, şunları kaydetti:

“Belediyelerin birinci görevi şehir imarı ve fiziki yapıları iyileştirme gibi konular olsa da bu etkinliklere destek vermesi son derece sevindirici. Yeni nesli ihmal etmemiz gerekiyor. Kendi görevlerimizin şuuruna vararak, çocuklarımıza küçük yaşlarda okumayı alışkanlık ve yaşam biçimini hale getirmek gerekiyor. Sadece okumak yetmiyor, düşündüklerimizi yazıya dökmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sadece edilgen bir toplum haline geliyoruz. Yani başkalarının yazdıklarını okur hale geliyoruz. Kendi değerlerimizi yazmamız gerekiyor. Okuyan, okuduğunu soran, sorgulayan nesiller yetiştirmemiz gerekiyor.”

Toplantıda daha sonra yazar Erdal Demirkıran tarafından sunum yapıldı.

Programa AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Etkinlik sonunda öğrencilere kitap hediye edildi.