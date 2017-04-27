VMD İstanbul Şubesi, Türk Kızılayı ile yardım protokolü imzaladı

Türk Kızılayı’nın Güney Sudan, Yemen ve Doğu Afrika’daki yardım faaliyetlerine Aidat Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şubesi de yardım verecek. Takriben 5 bin üyesi bulunan derneğin İstanbul Şubesi, başlattığı destek kampanyası hakkında üyelerini mesaj aracılığıyla bilgilendirdi.

SMS ile bağış yolu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ödenti Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Musa Deniz, Türk Kızılayı ile protokol imzaladıklarını söyleyerek “Dünya büyük bir buhran yaşıyor. Birçok bölgede savaş ve iç kaos yaşanıyor. Ödenti Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesi yönetimi olarak o bölgelerdeki insanlara yardımımız dokunsun istedik ve Türk Kızılayı ile takviye protokolü imzaladık. Türk Kızılayı’nın bölgede yapacağı yardımlara bizler de aidat müfettişleri olarak katkı maddesi yapacağız. Telefondan SMS yollamak suretiyle her bir mesaj ile 10 TL, Türk Kızılayı’nın hesabına bağış üretilmiş olunacak. Üyelerimizi takviye kampanyasına davet ettik ve bilgilendirdik. ‘VERGIMUF’ yazarak 2868’e SMS göndermeleri durumunda 10 TL’lik bağışta bulunmuş olacaklar” diye konuştu.