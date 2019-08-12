“Vodafone Red Kontrol” işletmelere tasarruf ettiriyor

İSTANBUL (AA) – Vodafone Business, "Red Kontrol" çözümleri ile işletme sahiplerinin verimlilik ve maliyetlerini yakından takip edebilmelerini ve bu yolla tasarruf etmelerini sağlıyor.

Vodafone açıklamasına göre, işletmelerin dijital iş ortağı olma vizyonuyla çalışan Vodafone Business, "Red Kontrol" ürünleriyle, verimlilik artışına katkı sağlıyor ve maliyet kontrolüne destek veriyor.

"Personel Verimliliği Takip Yönetimi", "Makine Yönetimi" ve "Enerji Yönetimi"nden oluşan Red Kontrol ürünleri ile işletmeler artık üretim tesislerini 7/24 uzaktan takip edebiliyor.

– İşletmeler elektrik tüketimlerini takip edebiliyor

İşletmeler, Red Kontrol çatısı altında yer alan "Personel Verimliliği Takip Yönetimi" ile çalışanlarının üretimde zamanlarını nasıl yönettiğini ölçebiliyor. Bu sayede üretim ve verimlilik artışı sağlanabiliyor.

"Makine Yönetimi" ise işletmelere, makinelerin anlık olarak üretim performansını takip etme olanağı tanıyor.

Böylece üretimde artış sağlanırken, makine bakım maliyetleri aşağı çekilebiliyor. "Enerji Yönetimi"nde ise işletmeler, üretimde kullanılan makinelerin elektrik tüketimlerini takip ederek maliyet avantajı sağlayabiliyor.

Red Kontrol ürünleri, işletmelerin ihtiyaçlarını anlayıp, o ihtiyaçlara özel olarak tasarlanıyor ve tüm hizmetler Vodafone uzmanlığı ile veriliyor. Bu çözümler sayesinde yöneticiler, işletmelerine 7/24 uzaktan müdahale edebilme şansı da elde ediyor.

– "İşletme sahipleri Red Kontrol ile verimliliği artırıyor, maliyetleri düşürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Red Kontrol sistemi sayesinde tek bir uygulama üzerinden tüm üretim sisteminin uçtan uca takip edilebildiğini bildirdi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Vodafone Business ile her büyüklükteki işletmeyi iş ortağımız olarak görüyor, onlar için heyecan verici yeni olasılıkları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Red Kontrol çözümümüz de bu bakış açısı ile ortaya çıktı. Tüm dünyanın içinden geçtiği ekonomik zorluklar, işletmeler için tasarruf, kontrol ve denetimi artık zaruri birer ihtiyaç haline getirdi.

Özellikle üretim yapan işletmeler, rekabet edebilmek için maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerini artırmak zorundalar. Biz de dijital iş ortakları olarak bu ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına Red Kontrol ürünlerimizi devreye aldık. Örneğin, bin 200’e yakın personelin çalıştığı Vodafone müşterisi olan bir tekstil şirketi, 'Personel Verimliliği Takip Yönetimi' ile üretim verimliliğinde yüzde 20’lik artış sağladı. Bununla birlikte, işletmede fazla mesai ihtiyacı da yüzde 30 azaldı."

– "Enerji Yönetimi" çözümü elektrik tüketimini yüzde 15 azalttı"

Şahin, "Makine Yönetimi" çözümünü kullanan bir Vodafone müşterisinin, operatör molaları, hammadde sevkiyatı ve makine arızalarını daha iyi yönetmeye başladığı için verimliliğini yüzde 20 artırdığını dile getirerek, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir Vodafone müşterisinin ise "Enerji Yönetimi" çözümlerini kullanarak soğuk zincir denetimi, klima takibi ve aydınlatma izleme ile elektrik tüketimini yüzde 15 azalttığını aktardı.

Firmanın bu sayede, daha çevreci bir yapıya kavuşurken, aynı zamanda tasarruf sağladığını belirten Meltem Bakiler Şahin, şunları ifade etti;

"Red Kontrol’ü geliştirirken Türkiye dinamiklerine ve çalışma şartlarına hakim olan yerli ve milli çözüm ortakları ve ürünlerden faydalandık. Bunun, müşterilerimiz olan işletmelerin Red Kontrol ile elde ettiği pozitif sonuçlarda doğrudan etkili olduğunu görüyoruz. Önceliğimiz Red Kontrol ile dijitalleşmenin sunduğu çözümlerle işletmelerin işlerini geliştirebilmeleri ve rekabetin gerisinde kalmaksızın hep bir adım önde olabilmeleri.

Yaptıkları üretimle Türkiye ekonomisine can veren işletmelerin, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz."