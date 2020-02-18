Vodafone TV’nin ilk dizisi “Kafa Doktoru” 22 Şubat'ta başlayacak
İSTANBUL (AA) – Vodafone TV’ye özel çekilen 9 bölümlük komedi dizisi “Kafa Doktoru”, oyuncu kadrosuyla dikkati çekiyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital dizi platformları arasına katılmaya hazırlanan Vodafone TV’nin ilk dizisi “Kafa Doktoru”, 22 Şubat'ta başlayacak.
Yönetmenliği ve yapımcılığını Ozan Özcan’ın üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş’in yazdığı, 9 bölümlük komedi dizisinde, Beyti Engin, Bülent Emrah Parlak, Ceren Taşçı, Cihat Tamer, Ersin Korkut, İpek Ayaz, Merve Polat, Murat Eken, Salih Kalyon, Sezer Avcı, Şahin Irmak ve daha birçok başarılı oyuncu rol alıyor.
Dizide, "kafa sağlığı"nı kendine özgü yöntemleriyle düzeltmeye çalışan gizemli bir adamın hikayesi anlatılıyor.
– 80’i aşkın TV kanalı, 4 binin üzerinde seç-izle içerik
Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile, İngiltere Premier Lig’den Formula 1’e, NBA’den Moto GP’ye pek çok spor organizasyonunu canlı yayınlayan S Sport kanalları da dahil 80’i aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film ve çizgi filmden oluşan 4 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve Smart TV üzerinden izleme imkanı sunuyor.
Google Play ve App Store online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 2,5 milyondan fazla kez indirildi.
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