Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Sorgun
Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Kamber
Sorgun Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Aslan Ekşi, Yusuf Erdem, Demirhan Durul, Batı Kayhan, Onur Altınkaya)
Spor Toto: Nicolas Bruno, Uncoln, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Kadir Cin, Nascimento (Deniz İvegin, Murat Tokgöz, Ahmet Tümer)
Setler: 25-22, 20-25, 21-25, 26-24, 11-15
Süre: 131 (31, 26, 26, 33, 15)
YOZGAT (AA) – Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Spor Toto, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.
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