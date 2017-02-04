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Voleybol: Efeler Ligi

04 Şubat 2017 Cumartesi, 22:40

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Salon: İnegöl

Hakemler: Ozan Cağı Sarıkaya, Ali Bağde

İnegöl Belediyespor: Caner Ciçekoğlu, Gazmend, İbrahim Ersin Başaran, Niels, Bahov, Mehmet Almaz (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Cansın Çınar, Görkem Sertel)

Maliye Piyango: Gjorgi, İzzet Ünver, Uğur Güneş, Oliver, Siltala, Muhammet Ertuğrul (Murat Tokgöz, Sercan Yüksel Bıdak, Samet Güneş, Stankovic, Ceyhun Tendar)

Setler: 25-21, 15-25, 25-18, 25-23

Süre: 116 dakika (28, 24, 27, 37)

BURSA (AA) – Voleybol Efeler Ligi’nde İnegöl Belediyespor, Maliye Piyango’yu 3-1 mağlup etti.

İnegöl Belediyespor maliye piyango Voleybol Voleybol Efeler Ligi

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