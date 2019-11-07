VSY Biotechnology İş Birimi Direktörlüğü’ne Kaan Korkut atandı
İSTANBUL (AA) – VSY Biotechnology'nin yurt içi iş birimi direktörlüğüne Kaan Korkut getirildi.
VSY Biotechnology açıklamasına göre, şirketin yurt içi departmanlarının yönetimden Kaan Korkut sorumlu olacak.
Kaan Korkut, kariyerine 1999 yılında Bristol Myers Squibb Türkiye’de Bölge Satış Temsilcisi olarak başladı.
Bristol Myers Squibb Türkiye ve Hollanda’da pazarlama departmanlarında ürün müdürlüğü ve grup ürün müdürlüğü görevlerini yürüten Korkut, Merkezi Sinir Sistemi, Kardiyoloji, Hepatoloji ve İmmunoloji alanlarında İş Birim Direktörü olarak rol aldı. VSY Biotechnology ailesine katılmadan önce, Alcon Laboratuvarlarında Cerrahi İş Birimi Direktörü olarak görev yapıyordu.
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