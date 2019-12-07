VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Varlıbaş'a ödül

İSTANBUL (AA) – Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ve VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Sağlık Gönüllüleri Türkiye Derneği tarafından “Sağlığın Gelişimine 30 Yılı Aşkın Sürelik Meslek Hayatları Boyunca Kesintisiz Katkı Sağlayan Kişi Ödülü”ne layık görüldü.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Gönülleri Türkiye Derneği, insan, toplum sağlığının gelişimine katkı sağlayan, kaliteli yaşam yıllarını güçlendiren, sosyal projelerle bu misyonunu pekiştiren kişilere Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri’ni veriyor.

Bu kapsamda Sağlık Gönüllüleri Türkiye Derneği tarafından “Sağlığın Gelişimine 30 Yılı Aşkın Sürelik Meslek Hayatları Boyunca Kesintisiz Katkı Sağlayan Kişi Ödülü”nü, BİYOSAD ve VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş kazandı.

Sağlık Gönüllüleri Türkiye Ödülleri’nin jürisinde, Prof. Dr. Haluk Gürgen, Prof. Dr. Barış Diren, Sibel Güneş, Semra Baysan, Ayşenur Asuman Uğur ve Oğuz Engin yer aldı. Ödül töreni 10 Aralık 2019’da İstanbul Akatlar Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

– Ercan Varlıbaş hakkında

Dr. Varlıbaş, 1967’de Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu. Çocukluk yıllarından itibaren sağlık bilimi ve teknolojisine duyduğu ilgisini, tutkulu ve kararlı yapısıyla profesyonelliğe taşıdı.Çocukken Türkçe ve yabancı dilde sağlık alanında bilimsel ansiklopediler, dergiler okuyan, gelişmeleri takip eden ve daha icat edilmesi gereken çok şeyin olduğuna inanan Varlıbaş, bu amaçla üniversite tercihinde tıbba yöneldi. 6 yıllık tıp eğitiminden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında mezun oldu. Ardından 2 yıl Budapeste Jahn Ferencz Hospital’de akademik çalışmalarda bulunan Varlıbaş, daha sonra 4 yıl göz hekimliği (oftalmoloji) alanında ihtisas yaptı. 12 yıllık tıp eğitiminden sonra göz hekimliği mesleği birikimini, Ar-Ge, inovasyon ve üretim alanlarında kullanmak üzere oftalmoloji alanında ticari hayata atıldı.

1997’de VSY Varlıbaşlar Sağlık Yatırımları ve Hizmetleri Ltd. Şti.’yi kurdu. VSY’nin kuruluşunun ilk yıllarında dünyanın önde gelen şirketlerinin temsilciliklerini alarak Türkiye’yi göz alanındaki yeni teknolojik ürünlerle tanıştırdı. 2009 yılında üretim firması VSY Biyoteknoloji İlaç Sanayi ve AŞ’yi kurdu. Dr. Varlıbaş bilim insanı olarak ilkleri oluşturacak yaratıcı çözümler gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyordu. Bu doğrultuda yenilikçi ürün projelerini ortaya koydu. Şirketin üretime geçebilmesi için hedeflerini belirledi.

2009’da katarakt ameliyatlarında kullanılan göz içi lens üretimine başlandı. 2011 yılında sodyum hyoluronat viskoelastik üretim tesisini kurdu. Göz ameliyatlarında gözü korumak için kullanılan viskoelastiklerin yanı sıra insanların eklem ağrılarını gideren viskoelastik içerikli eklem içi enjeksiyonların geliştirilmesini sağladı. 2014 yılında firma bünyesindeki Ar-Ge merkezi Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından akredite edildi.

– VSY Biotechnology’nin bir ürününün 1 kg ihracat değeri 675 bin dolar

İnovatif çalışmalarla sürdürülebilir büyümeyi sağlayan VSY Biotechnology’de, 350’den fazla kişi istihdam ediliyor. Firma Fransa'dan Japonya'ya, Brezilya'dan Kore’ye, Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanında 60’a yakın ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye ile birlikte Almanya, Hollanda, İspanya, Hindistan’da VSY Biotechnology’nin ofisleri bulunuyor.

Yakın, orta ve uzak mesafede yansıma olmaksızın üstün görüş gücü sunan dünyadaki ilk ve tek sinüzoidal trifokal göz içi lensi, Avrupa patentli Trinova’yı geliştiren VSY Biotechnology’nin, materyal, optik, mekanik dizayn ve biyoteknolojik ilaçlar kategorilerinde uluslararası birçok patenti mevcut.

İKMİB tarafından düzenlenen 2019 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde VSY Biotechnology, Medikal Alanda İhracat Kategorisi'nde, 2018 Türkiye Resmi İhracat Birincisi olarak açıklanarak ödül aldı.

Türkiye’nin ortalama 1 kg ürün ihracat değeri 1,5 dolar iken, VSY Biotechnology’nin bir ürününün 1 kg ihracat değeri 675 bin dolar. VSY Biotechnology bu yönüyle Ar-Ge’si Türkiye’de yapılmış ve dünyaya ihracatı yapılan katma değeri en yüksek ürünü geliştiren firma olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Denetim ve Danışmanlık Şirketi Deloitte tarafından şirketlerin yönetim performanslarının değerlendirildiği Best Managed Companies (En İyi Yönetilen Şirketler) programında VSY Biotechnology, 2019’un "Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketi'" seçildi.

Dr. Ercan Varlıbaş, dürüstlük, şeffaf yapı, çalışkanlık, özveri gibi ortak temel değerlerin başarıda büyük etkisinin olduğuna inanıyor. Global bir firma oluşturmanın hayal olmadığını, bu amaca ulaşmanın hedef odaklı ekip çalışmasıyla başarılabileceğini, bunun için strateji ve pazarlama yapılanması, kurumsal alt yapı, finansal güç, finansal okuryazarlık ile özgüveni yüksek, bilgili, donanımlı, amaca yönelik çalışanlar ve bu ortamı sağlayan dinamik yöneticilerle hedeflere ulaşılabileceğini vurguluyor.

VSY Biotechnology bünyesinde göz hastalıklarının biyoteknolojik ilaçlarla iyileştirilmesinde dünyaya öncü olacak Varlıcızumab isimli yeni ilaç molekülünün hayata geçiş çalışmalarına başlandı. Dr. Varlıbaş, bu uzun soluklu ve çok büyük bütçeli projenin hayata geçmesinin, Türkiye'den tüm insanlığa bir hediye olacağını açıklamıştı.