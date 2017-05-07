Vurulan akbaba tedavi altına alındı

Keban ilçesine emrindeki Denizli köyü yakınlarında vatandaşlar göre yol kenarında yaralı ve halsiz halde akbaş cinsi akbaba bulundu. Vatandaşlar tarafından Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne getirilen akbaba tedavi altına alındı. Akbabanın tüfekle alev edilmesi sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandığı belirlendi.

Akbabanın vücudunda çok sayıda saçma bulunduğunu bildiren Yrd. Doç. Dr. Sami Ünsaldı, hayvanın açlıktan bitkin düştüğünü ve uçamadığını söyledi. Akbaş akbaba türünün neslinin azaldığını bildiren Ünsaldı, “Çok az rastlanan ve Afrika’da yaşamış hayvanlar. Göç mevsimi dolayısıyla hayvan göç ederken galiba evvelden bir avcı tüfekle vurmuş. Hayvanda hafif bir hasar oluşmuş. Vücudunda takriben 10 tane abuk subuk var. Işlem yaparsak her tarafını açmamız gerekir. Onun için buna yanaşmıyoruz. Hayvan hayatını sürdürdüğü için herhangi bir sorun değil. Hayvan açlıktan uçamamış. Birazcık tavuk ciğeri verdik ve hepsini yedi. Besleyip, serum ve vitamin takviyesi ile çare edip doğaya salacağız” diyerek bilgi verdi.

Kamil Can Kılıç