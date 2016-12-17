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Wall Street Journaldan alçak sözler

Kayseri’deki bombalı atak sonrası Amerikan Wall Street Journal gazetesinin sosyal medya hesabından skandal paylaşımlar yapıldı. İstanbul saldırısından hemencecik sonradan paylaştığı provokatif yazısını Kayseri saldırısından derhal sonra da paylaştı.  Cumhurbaşkanı Erdoğa.

17 Aralık 2016 Cumartesi, 13:04

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Kayseri’deki bombalı atak sonrası Amerikan Wall Street Journal gazetesinin sosyal medya hesabından skandal paylaşımlar yapıldı.

İstanbul saldırısından hemencecik sonradan paylaştığı provokatif yazısını Kayseri saldırısından derhal sonra da paylaştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafıyla servis edilen sözler şu şekilde:

“Türkiye, Ortadoğu’nun tescil dışı lideri olmayı isteyen “neo-Osmanlı” bir dış politika izliyor. ” dedi.

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