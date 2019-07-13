“Wonderland Eurasia'nın 5 milyon turist getirmesini bekliyoruz”

ANKARA (AA) – Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Genel Sekreteri Ahmet Keykan, Avrupa ve Asya'nın en büyük tema parkı olan Wonderland Eurasia'nın Ankara turizmine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Parkın, kente yerli ve yabancı olmak üzere yıllık 5 milyon turisti getirmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Keykan, yazılı açıklamasında, ATİD olarak başkentin turizmde önemli bir merkez haline getirmek için çaba gösterdiklerini bildirdi. Ankara turizmine katkı sağlayacak her türlü projeyi desteklemeye hazır olduklarının altını çizen Keykan, kentin turizm potansiyelini harekete geçirecek yatırımların ekonomiye de büyük katma değer sağlayacağını vurguladı.

Avrupa ve Asya'nın en büyük tema parkı olan Wonderland Eurasia'nın da bu kapsamda Ankara turizmine büyük katkı sağlayacağına dikkati çeken Keykan, şunları kaydetti:

"Wonderland Eurasia, başkentin turizmde hak ettiği yere gelmesine destek olacak önemli bir yatırım. Dünya standartları üstünde hizmet veren bu tema parkın, aynı zamanda İç Anadolu turizmine de büyük katkı sağlayacak. Bu noktada parkın, kente yerli ve yabancı olmak üzere yıllık 5 milyon turisti getirmesini bekliyoruz."