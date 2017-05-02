Wushu Avrupa Şampiyonası

KONYA (AA) – Wushu Konya Temsilcisi Yunus Emre Doğan, Geleneksel Taolu ve Qinda Avrupa Şampiyonası’na Konya’dan 1 antrenör ve 5 sporcunun çağrıldığını söyledi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcistan’da yapılacak Geleneksel Taolu ve Qinda Avrupa Şampiyonası’na hazırlık kampının Sakarya’da devam ettiğini dile getirdi.

Wushu Milli Takımının vazgeçilmezleri arasında Konyalı sporcuların olduğuna dikkati çeken Doğan, “Konya’dan 1 antrenör ve 5 sporcu Avrupa Şampiyonası’na çağrıldı. Şampiyonada Konya’yı ve ülkemizi temsil edecek sporcularımız, Ahmet Tetik, Raziye Nur Emekli, Beyza Nur Çelik, Sıla Özge Öden, Hatice Nur Küçüktanık’a, Milli Antrenör Mehmet Ali Gümüştekin’e başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyespor, Meram Belediyespor ve Karapınar Belediyespor’un sporcularının şampiyonada başarılı sonuçlarla döneceğine inanıyorum.” diye konuştu.