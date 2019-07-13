XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası devam ediyor.
İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirilen ve İran, ABD, Almanya ile Türkiye'den 80 sporcunun katıldığı şampiyonanın beşinci gününde yarışmacılar, yaklaşık 90 kilometrelik koordinatlara bağlı mesafe uçuşu yaptı.
Etkinlik hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan şampiyona temsilcisi Tecelli Aydın, şampiyonanın 5'inci yarışma gününde olduklarını, çarşamba günün olumsuz hava koşularından dolayı yarışmalara ara verildiğini, bu nedenle sporcuların bugün 4'üncü uçuşlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Aydın, 60 sporcunun yarışmada aktif uçtuğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün koordinatlara bağlı mesafe uçuşu gerçekleştiriyorlar. Ali Dağındaki kalkış noktasından hareket edecek sporcularımız Akmescit, Pınarbaşı yönünden İnliören mevkisine iniş yapacak. Toplam 90 kilometrelik bir uçuş gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Ayrıca pilotların yüzde 10'unun gol noktasına ulaşmasını bekliyoruz. Gol noktası bizim son iniş noktamızdır. En kısa sürede en uzun mesafeyi kat eden sporcumuz yarışmada birinci olacak. Kadınlar klasmanında 5 gün sonunda Gülşah Hoş, spor klasmanında, İranlı sporcu Hadi Kebredas, genel klasmanda ise Orkut Baysal yarışmayı önde götürüyor. Sporcuların bugün ve yarınki uçuş ortalamalarına göre sıralamalar belli olacak."
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