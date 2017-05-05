Yaban domuzu hastanenin acil servisine girdi

– Konya’da kent merkezine inen yaban domuzunun, camlarını kırdığı özel bir hastanenin acil servisine girişi ve içeridekilerin panikle kaçışması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

KONYA (AA) – Konya’da kent merkezine inen yaban domuzunun, camlarını kırdığı özel bir hastanenin acil servisine girişi ve içeridekilerin panikle kaçışması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, Merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Yaban domuzunun cadde ve sokaklarda koştuğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Kısa sürede mahalleye gelen belediye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu domuzu yakalayarak hayvan barınağına götürdü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaban domuzunun özel bir hastanenin acil servisine kapının camlarını kırarak girdiği ve oradakilerin panikle sağa sola kaçtıkları görülüyor.

Görüntülerde ayrıca domuzun, yoldan geçen bir kişiye de saldırdığı, çevredeki binaların bazılarına da zarar verdiği yer alıyor.