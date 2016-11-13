Yaban domuzuyla mücadele için sürek avı başlatıldı

NEVŞEHİR (AA) – Gülşehir ilçesi ve köylerinde yaban domuzlarının tarım arazilerine zarar vermesi nedeniyle sürek avı başlatıldı.

Bölgede, ekili arazileri ve meyve ağaçları zarar gören çiftçilerin şikayeti üzerine, Nevşehir Valiliği talimatı doğrultusunda Gülşehir Kaymakamlığı, Orman Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Avcılar Derneği’nce programlanan sürek avına 20 avcı katıldı.

Gülşehir Kaymakamı Murat Ertekin, yaptığı açıklamada, Gülşehirli çiftçilerin istekleri çerçevesinde sürek avı başlatılmasına karar verildiğini belirtti.

Resmi başvurularını yapıp, gerekli izinleri alarak sürek avını başlattıklarını aktaran Ertekin, “Bu hafta ve gelecek hafta sonu saat 09.00-16.00 arasında sürek avı devam edecektir. Bölgemizde yoğun bir popülasyon olduğu söyleniyor. Buradan çıkan domuzlar tarlalara zarar veriyor.” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz ise sürek avının domuzun tarım alanlarına verdiği zararını azaltmak ve popülasyonunu kontrol altında tutmak amacını taşıdığını kaydetti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

“Sürek avındaki maksat, özellikle tarım arazilerine, ekili, dikili alanlar ile ağaçlara büyük zararlar veren sürü şeklinde gezen bu hayvanların resmi, hukuki ve izinli bir şekilde sürek avı yöntemiyle kontrol altına alınması çalışmasından ibarettir. Çiftçilerimizin bir yıllık emeklerini, bu hayvanlar bir ve iki günde talan ederek yok etmektedir. Zararı en aza indirmeyi amaçlıyoruz.”