KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sulakyurt Belediye görevlileri, ilçeye bağlı Kayalıdere mevkisindeki ormanlık alana ve yol kenarında bulunan çeşmelerin yanlarına ekmek bıraktı.

Belediye Başkanı İsmail Bildik, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaban hayvanların ilçede iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmada zorlandığını belirterek, “Onlarda can taşıyor. Her yer kar, kış. Hayvanlar su dahi bulamıyorlar. Bizler ekiplerimizle belirli aralıklarla yaban hayvanlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri mekanlara ekmek bırakarak hayvanların hayatta kalmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Bildik, önceki yıllarda da uzun süren kış aylarında yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını da sözlerine ekledi.