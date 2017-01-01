Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleri yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Suşehri İlçe Başkanı İsa Kuzpınar, Suşehri temsilciliği olarak çetin ve zor geçen kış şartlarında yaban hayvanlarını unutmadıklarını belirtti.

Kuzpınar yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Yoğun geçen kış şartları nedeniyle, doğada bulunan kuşlar için 5 yuva yaparak, Karşıyaka Tabiat Parkındaki çam ağaçlarına monte ettik, içlerine yem koyduk. Ayrıca, diğer hayvanlar içinde yiyecek bırakarak doğada bulunan hayvanların aç kalmamalarını sağlamak istedik. Bu konuda bizler birlikte olan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Zor şartlarda geçen bu kış aylarında doğada aç kalan hayvanlarımızı unutmamış olduk.”