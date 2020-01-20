Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
NİĞDE (AA) – Niğde’de yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Niğde Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekipleri, Çamardı ilçesi Demirkazık köyü yakınlarında yaban hayvanları için değişik bölgelere yonca samanı götürdü.
Ekipler, Çamardı İlçesi Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile Aladağlar Milli Parkı'nda yaban hayvanları için 2 bin kilogram yonca samanı bıraktı.
Av Koruma Kontrol ekipleri 2019-2020 kış döneminden bugüne kadar toplam 4 bin 500 kilogram yonca, 2 bin kilogram buğday yemlemesi ile yaban hayvanlarını destekleme çalışması yaptı.
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