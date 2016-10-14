Yabancı avcılar, kızıl geyik avladı

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesine yurt dışından gelen avcılar, aldıkları izinle kızıl geyik avladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinden alınan bilgiye göre, yabancı avcı kotasından ilçeye gelen avcılar, aldıkları izinle 3. günün sonunda kızıl geyik avladı.

Sekli Mahallesi Keltepe alanında avlanan yabancı uyruklu avcılar, Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğünden aldıkları izin çerçevesinde, bölgeye gelerek 1 kızıl geyik avladı.

Avcılar, geyik başına devlete 10 bin lira ödedikleri gibi, alınan bu paradan, avın hangi ilçenin sınırlarında yapıldı ise o Belediyeye alınan orandan yüzde 40 dolayında bir pay aktarıldığı belirtildi.

Yetkililer, izin alarak bölgeye gelen avcıların Doğa Koruma ve Milli parklar görevlileri refakatinde avlanma bölgesine götürüldükleri, gözetim ve denetimi altında avlanmaya müsaade edildiği kaydedildi.

Yabancı avcı kotasından bölgede 1 geyik daha avlanacağını belirten yetkililer, yerli avcı kotasından da 2 geyik avlanacağını ve toplamda da 4 kızıl geyiğin avlanması için izin alındığı ifade edildi.