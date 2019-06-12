“Yabancı Değil Bizden Biri Projesi”
ÇANKIRI (AA) – Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Yabancı Değil Bizden Biri Projesi" hayata geçirildi.
Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kendilerini yabancı hissetmemeleri, okuldaki diğer öğrencilerin bu öğrencilerin kültürlerini daha iyi öğrenebilmesi için okul idaresince "Yabancı Değil Bizden Biri Projesi" hazırlandı. Proje kapsamında 6 farklı ülkeden gelen 19 yabancı uyruklu öğrencinin sorunları dinlendi, ev ziyaretleri yapılarak bu sorunlar giderilmeye çalışıldı. Yabancı uyruklu öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaşabilmeleri ve yabancılık çekmemeleri için çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte yabancı öğrenciler kendilerine özgü yemeklerden hazırlayıp yöresel kıyafetler giyerek katılımcılara ikram etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çankırı'da bin 315 yabancı öğrencinin eğitim aldığını söyledi. Bu kapsamda etkileşim meydana geldiğine işaret eden Öztürk, "Bu, bir projeden öte kardeşlik çalışmasıydı. Ev ziyaretlerinde büyük bir lezzet duyduk, onların da yaşam alanlarını gördük." dedi.
– "Hayalimde bile böyle bir okula gidebilmek yoktu"
Iraklı Ayşe Nebi Adil Duygu ise 5 yıldır Çankırı'da yaşadığını ve burada çok mutlu olduğunu dile getirerek kendisini hiçbir zaman yabancı hissetmediğini belirtti.
Afgan Hüsnia Safi de "Okuldaki herkes bana çok yardımcı oldu. Hayalimde bile böyle bir okula gidebilmek yoktu. Her şeyden ve herkesten çok memnunum. Ben ve ailem cuma günü Kanada'ya gideceğiz ama bu okulu ve burayı çok özleyeceğim." diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılar, farklı kültürlerin tanıtıldığı stantları gezdi.
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“Yabancı Değil Bizden Biri Projesi”
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