Yabancı öğrenciler Kayseri'de model uçak uçurdu
KAYSERİ (AA) – Yunus Emre Enstitüsünün Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürüttüğü Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Portalı (TABİP) kapsamında Türkiye'ye gelen 14 yabancı öğrenci, Kayseri'de model uçak uçurdu.
TABİP Yaz Akademisi kapsamında ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Malezya, Fas, Etiyopya, Suriye ve Brunei'den gelen 14 başarılı öğrenci, havacılık ve uzay endüstrisi konularında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesinin ilgili bölümlerinde teorik ve uygulamalı eğitimler aldı, model helikopter ve uçak ile drone uçurup, havacılık şirketlerine geziler düzenledi.
Erciyes Üniversitesinde Doç. Dr. Tuğrul Oktay ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Konar'dan teorik eğitimler alan öğrenciler, Akçakaya Model Uçak Pisti'nde model uçak uçurdu.
İngiltere'de bulunan Southampton Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi John Bull, ilk defa geldiği Türkiye'nin özellikle havacılık alanında yaptığı atılımlardan çok etkilendiğini belirterek, "TABİP sayesinde aldığım eğitimle Türkiye'de pilotluk yeteneklerimi geliştirme şansı buldum. İleride TEKNOFEST'e katılarak burada ülkemi temsil edeceğim." dedi.
TABİP Proje Uzmanı Furkan Koca ise Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerin, proje sayesinde ülkenin bu alandaki gelişimini görme fırsatı bulduklarını, yaz okulunu yapmalarındaki en büyük amacın da bu olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen şampiyonanın Nevşehir Ürgüp'te gerçekleştirilen üçüncü etabını da takip ettiklerini aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Havacılık ve savunma sanayi şu anda Türkiye'de çok gelişmiş ve gelişmeye devam etmekte. Biz Yunus Emre Enstitüsü olarak halihazırda TUSAŞ ile iş birliği yapmış durumdayız. Aynı zamanda diğer üniversitelerin havacılık bölümleriyle de iş birliği görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız, bu öğrencilerin Türkiye'nin kapasitesini görmeleri ve kendi ülkelerine gittiklerinde bu kapasiteyi arkadaşlarına, üniversite hocalarına anlatmaları. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bu öğrenciler bir gün mutlaka Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'nin bu alandaki gelişimine katkı sağlayacaklar."
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