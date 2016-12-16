Yabancı uyruklu vatandaşlar Vali Gül'ü ziyaret etti

SİVAS (AA) – Sivas’ta yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar Vali Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette İl Göç İdaresi Müdürü Uğur Temel Çeber ile Sivas’ta yaşayan Afganistan, Pakistan, Irak, İran ve Suriye uyruklu vatandaşlar yer aldı.

Türkiye’nin insanlara yardım yaparken, hiçbir ayrım yapmadığını belirten Vali Gül, “Dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan sadece insanlara insan olduğu için kucağımızı açıyoruz. Bu geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle, bundan sonra da böyle olacak. Sizler bizim gönül coğrafyamızın insanlarısınız. Dolayısı ile biz sizleri kendi vatandaşlarımızdan farklı görmüyoruz. Sınırın nerede çizildiği önemli değil. O kardeşlik hukukumuz hep var sizle bundan sonra da olmaya devam edecek. Sizleri seviyoruz. Ülkemizde görmekten de çok mutlu olduk.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette duygularını ifade eden yabancı uyruklu vatandaşlar, Türkiye’ye kendilerine kucak açtığı için teşekkür ederek, Sivas’ta olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını aktardılar.