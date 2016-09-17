'Yabancılar İstanbul'da lüks yemeğe yılda 300 milyon dolar ödüyor'

İSTANBUL (AA) – Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, yabancı turistin İstanbul’da lüks yemeğe yılda 300 milyon dolar ödediğini bildirdi.

Kaya Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TURYİD üyesi işletmelerin gelirinin yüzde 20’sinin yabancı turistlerden geldiğini ifade ederek, bunun da yıllık 300 milyon dolar civarında bir rakama denk geldiğini söyledi.

“Yani yabancı turist, İstanbul’da lüks yemeğe yılda 300 milyon dolar ödüyor” diyen Demirer, TURYİD üyesi işletmelere giden müşteri sayısının yılda 35 milyon civarında olduğunu, bunun yüzde 85-90’ının Türkler, yüzde 10-15’inin ise yabancılardan oluştuğunu bildirdi.

Demirer, gelirde ise durumun tam tersi olduğunu, yabancıların Türklere göre biraz daha fazla harcama yaptığını vurgulayarak, yılda yaklaşık 4,5-5 milyon civarında turist ağırladıklarını kaydetti.

TURYİD üyelerinin neredeyse tamamının İstanbul işletmeleri olduğuna işaret eden Demirer, İstanbul’a gelen turist sayısının yıllık 12-13 milyon civarında olduğunu, her 3 turistten birinin TURYİD üyesi işletmelerde yemek yediğini anlattı. Demirer, “Bu 4,5-5 milyon civarında turistin TURYİD üyesi 110 işletme, 550 markada yemek için ödediği para, kişi başı ortalama 70 dolar civarında.” dedi.



“Türkiye’deki lüks lokantaları Azeriler domine ediyor”



Kaya Demirer, Uzak Doğuluların lükse ilgi duyduğunu, bu nedenle Türkiye için çok önemli potansiyel taşıdıklarını ifade ederek, Batı kültürü alan Orta Doğuluların iyi harcama yaptığını, ABD ve Avrupalıların da iyi harcadığını, özellikle bu iki bölgedeki turistlerin ödedikleri her kuruşun karşılığını alma gibi bir beklentileri olduğunu vurguladı.

Demirer, Türkiye’deki lüks lokantaları son 3-4 yılda Azerilerin domine ettiğini, Katarlılar ile Uzak Doğuluların da yemek için iyi para harcadığını ifade etti.

Çok iyi Türk aşçılar bulunmasına karşın araştırmacı, kendini geliştirmeye meraklı, yaratıcı ve değişiklik peşinde koşan aşçı sayısının yeterli olmadığını belirten Demirer, bu nedenle birçok restoran menüsünün benzer olduğunu söyledi.

İstanbul’da, Çin’den İtalya’ya, Hindistan’dan Orta Asya’ya kadar 20 civarında dünya mutfağı bulunduğunu ve İstanbul’a gelen bir turistin akşam yemeği için en aşağı 50 dolarlık bütçe ayırdığını bildiren Demirer, gastronomik tecrübe yaşamak için yola çıkanların uğrak noktalarının başını Londra ve Paris’in çektiğini, bu anlamda New York’un da büyük talep gördüğünü dile getirdi.