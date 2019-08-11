Yabancıların Gözüyle Türkiye – Japon gelin Nagato Kapadokya'da çok mutlu

NEVŞEHİR (AA) – ALPASLAN KÖRÜKÇÜ – İstanbul'da turizm acentesinde tanıştığı Ömer Korkmaz ile 25 yıl önce hayatını birleştiren Japon gelin Nagato Miki, dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya'da huzurlu ve mutlu yaşam sürüyor.

Japon Nagato, 25 yıl önce tatil için geldiği İstanbul'da bir turizm acentesinde çalışan ve Kapadokya turu satan Ömer Korkmaz ile tanıştı.

Nagato, Kapadokya'ya birlikte gittiği Korkmaz ile evlenmeye karar verdi. İstanbul'a dönünce Ömer Korkmaz ile dünyaevine giren Nagato, 4 yıl Türkiye'de kaldı. Daha sonra ailesiyle Japonya'da yaşamaya başlayan Nagato, 10 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönmeye karar vererek Kapadokya'ya yerleşti.

Yaklaşık 11 yıldır, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim alanları, kayadan oyma tarihi manastırlarıyla ünlü Kapadokya'da oturan 45 yaşındaki Nagato, eşi ve 7 çocuğuyla mutlu bir hayat sürüyor.

Japon gelin Nagato, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinden döndükten sonra Kapadokya'ya yerleşmeye karar verdiklerini anlatarak, "Kapadokya'yı çok sevdim. Havası ve doğası çok güzel." dedi.

Türk insanının çok yardımsever olduğunu vurgulayan Nagato, "Mahallede hiç problem yaşamadım. Bir şey olursa hemen yardım ediyorlar. Rahatça yaşayabiliyorum. Japonya'da çocuklar çok gürültü yapınca kızıyorlar. Burada 'Bırak oynasın.' diyorlar." şeklinde konuştu.

– Türkiye'de yaşamaktan çok mutluyum

Çocuklarının hem Japon hem Türk kültürüyle yetiştiğini anlatan Nagato, şöyle devam etti:

"3 çocuğa kadar zordu. Daha sonra çocuklar kendi kendileriyle oynadığı için kolay oldu. Çocuklar Kur'an kursuna, dedeleriyle cuma namazına gidiyor, anneanneleri onlara Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Çocuklar Türkiye'yi seviyor. Ben de Türkiye'nin doğasını çok seviyorum. Türkiye'de yaşamaktan çok mutluyum. Japonlara Kapadokya'ya gelmelerini tavsiye ediyorum."

Türk yemeklerini ve tatlılarını çok sevdiğini dile getiren Nagato, zaman buldukça yaprak sarması yaptığını belirtti.

Kayısı ve üzüm toplamayı sevdiğini ifade eden Nagato, komşularıyla çok iyi anlaştığını ve onlarla bahçede asma yaprağı topladığını söyledi.

Nagato, Kapadokya'da yaşayan Japonların çocuklarına hafta sonları Türkçe okuma yazma dersi verdiğini de sözlerine ekledi.