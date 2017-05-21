Yağmur duası sırasında yağmur yağdı

“Duamız kabul oldu” diyen semt halkının mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Bölgeye uzun süredir yağmur yağmaması kuraklık endişesine niçin olunca semt sakinleri yağmur duasına çıkmaya karar verdi. Cuma namazından hemen sonra mahalle halkı her zaman birlikte yağmur duasına başladı ve dua edilirken yağan yağmur şiddetini arttırdı. Durumu görenler dualarına devam ederken dakikalar ilerledikçe gelişen yağmur yüzlerde mutluluğa neden oldu.

Vatandaşlar ile birlikte dua eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Yağmur duası için buraya geldik ve birazcık doymuş ve akabinde de yağmur yağdı. Yağmur’un aşağı rahmetin aşağı da dua etmek farklı bir keyif bambaşka bir kolaylık. Onun için Rabbim’e binlerce şükrediyoruz. Allah’ım afetinden korusun rahmetini bereketini arttırsın. Bu yağışlar bu rahmetler hayırlara vesile olsun” diye konuştu.