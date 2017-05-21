Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Yağmur duası sırasında yağmur yağdı

Yağmur duası sırasında yağmur yağdı

“Duamız kabul oldu” diyen semt halkının mutluluğu gözlerden kaçmadı.Bölgeye uzun süredir yağmur yağmaması kuraklık endişesine niçin olunca semt sakinleri yağmur duasına çıkmaya karar verdi.

21 Mayıs 2017 Pazar, 19:26

Benzer Konular

Payitaht Abdülhamid oyuncuları Konyalılarla buluştu
Kuluda yapımı tamamlanan cami törenle açıldı
Konyada üniversite öğrencilerinin mezuniyet sevinci

“Duamız kabul oldu” diyen semt halkının mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Bölgeye uzun süredir yağmur yağmaması kuraklık endişesine niçin olunca semt sakinleri yağmur duasına çıkmaya karar verdi. Cuma namazından hemen sonra mahalle halkı her zaman birlikte yağmur duasına başladı ve dua edilirken yağan yağmur şiddetini arttırdı. Durumu görenler dualarına devam ederken dakikalar ilerledikçe gelişen yağmur yüzlerde mutluluğa neden oldu.

Vatandaşlar ile birlikte dua eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Yağmur duası için buraya geldik ve birazcık doymuş ve akabinde de yağmur yağdı. Yağmur’un aşağı rahmetin aşağı da dua etmek farklı bir keyif bambaşka bir kolaylık. Onun için Rabbim’e binlerce şükrediyoruz. Allah’ım afetinden korusun rahmetini bereketini arttırsın. Bu yağışlar bu rahmetler hayırlara vesile olsun” diye konuştu.

Bilim Teknoloji borsa Döviz dünya ekonomi Finans Futbol güncel haberler Gündem haber haberler Hava Durumu iha Kültür Sanat Magazin Moda Müzik Politika sağlık sinema siyaset Son Dakika Haberleri spor Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com