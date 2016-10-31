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Yağmur, hortum ve gökkuşağı bir arada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün adaleli ve gök curcunalı sağanak yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabahleyin saatlerinde hafif yağmur sonrasında gökkuşağı oluştu.

31 Ekim 2016 Pazartesi, 12:36
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün adaleli ve gök curcunalı sağanak yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabahleyin saatlerinde hafif yağmur sonrasında gökkuşağı oluştu. Körfez açıklarında çıkan hortum ise güçlenmeden etkisini yitirdi. Bölgede şiddetli yağmur beklentisi sürüyor. 

Ahmet Seher
HATAY 

arada bir gökkuşağı hortum yağmur

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