Yahşihan Kaymakamı Yılmaz göreve başladı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine atanan Kaymakam Fatih Yılmaz görevine başladı.

Çankırı’da Vali Yardımcısı olarak görev yaparken, Yahşihan ilçesine Kaymakam olarak atanan Fatih Yılmaz, yeni yerinde görevine başladı.

Kaymakam Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pek çok ilde vali yardımcılığı ve kaymakamlık görevlerinde bulunduğunu söyledi.

Gelişmeye elverişli bir ilçede çok güzel hizmetlere imza atacaklarını belirten Yılmaz, “Öyle hizmetler vermeliyiz ki, gelişmesine kat kat yardımcı olmalıyız. Yeni projesi olan herkese kapılarımızı sonuna kadar açmaya hazırız. Özellikle eğitim ve sağlık alanında güzel hizmetler sunmak isterim.

Aktif çalışmayı severim. Allah’ın izniyle Yahşihan gibi gelişmekte olan bir ilçeye eser bırakmadan gitmek istemem. Halka hizmet için keşfedilmiş projeler yerine neden kendimiz yeni projeler üretmiyoruz. Ben hep bunu savundum.” dedi.