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Yahşihan Kaymakamı Yılmaz'ın köy ziyaretleri

17 Şubat 2017 Cuma, 19:35

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KIRIKKALE (AA) – Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, Kılıçlar ve Irmak köylerini ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.

Köylülerin şikayetleri dinleyen Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylü vatandaşların kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Köylü vatandaşlarla her zaman bir araya geleceklerini aktaran Yılmaz, “Köylü halkın efendisidir. Köy insanlarımızın istekleri bizim için bir emirdir. Görevlerimiz dahilinde bizden insanlarınıza hizmet için yapılan talepler gerektiği şekilde değerlendirilecektir. Bundan emin olabilirsiniz.” dedi.

köy ziyaret Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz

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