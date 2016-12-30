Yahşihan'da karla mücadele

KIRIKKALE (AA) – Yahşihan Belediye Başkanlığı ekipleri, ilçede iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Ahmet Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazdan itibaren tonlarca tuz stoku ve araç bakımlarını tamamladıklarını söyledi.

Kar yağışının başlamasıyla tuzlama ve temizleme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Sungur, “İlçemiz, yerleşim itibarıyla çok geniş ve dağınık bir yapıya sahip. Ancak söz konusu halkımız olduğu için tüm araçlarımızı ve personellerimizi hazırda bekletiyorduk. Karla mücadele kapsamında 2 kar küreme aracı, 3 kepçe ve 50 personel ile ekiplerimiz 24 saat aralıksız çalışmaktadır. Allah’ın izniyle halkımızı hiçbir zaman mağdur etmeyeceğiz.” diye konuştu.