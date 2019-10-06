Yahyalı elmasında verim arttı, çiftçinin yüzü güldü
KAYSERİ (AA) – MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN – Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, mevsim şartlarının da etkisiyle son 10 yılın en verimli sezonu yaşanıyor.
Kendine has aromasıyla piyasada aranır hale gelen Yahyalı elması, bu özelliği dolayısıyla henüz dalındayken alıcı buluyor. Yaklaşık 30 bin dekarlık alanda 15 çeşit elma üretimi yapılan Yahyalı, üretimde Türkiye'nin ilk 5 merkezi arasında yer alıyor. Üretim tecrübesi yanında modern ve özel tarım tekniklerinin kullanıldığı ilçede, mevsimin de etkisiyle son 10 yılda en verimli sezonu yaşanıyor.
Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede mevsimin de iyi gitmesiyle verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini söyledi. Yaklaşık 30 bin dönüm alanda elma üretimi yapıldığını hatırlatan Genç, şöyle devam etti:
"15 bin dönüm alanda klasik dediğimiz elma ağaçlarımız, 15 bin dönüm alanda da kısa mesafede yetişen elma ağaçlarımız var. Yaklaşık 15 çeşit elma üretiyoruz. Starking, golden, pink lady ve fuji gibi çeşitleri üretmekteyiz. Meyve hasat edilip ağaçlar ilaçlandıktan sonra sonra 'kış uykusuna' yatacak şekilde hazırlık yapılır. Mart ayından sonra hasada 15 gün kala ilaç, gübre kesilir. Eylül ayının 15'i gibi bodur elmalar, ekim ayının 1'i gibi de klasik elmalar toplanmaya başlanır. Yahyalı elması dünyada meşhurdur. Aroması çok yüksek. Isparta'dan bile tüccarlar gelip elma aldı. Bunun dışında İstanbul, Antalya, Bursa, Adana, Hatay, Van ve Diyarbakır gibi şehirler başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafına elmalarımız gitmektedir. Yurt dışında da Irak, Suriye ve Rusya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz."
Genç, pazar sıkıntısı yaşamadıklarına dikkati çekerek "Elmalarımızın yüzde 50'si iç piyasaya, yüzde 50'si dış piyasaya gidiyor. 80 bin ton olan yıllık üretimimizin bu yıl 100 bin tona çıkacağını düşünüyoruz. 20 bin ton gibi artış oldu." dedi.
– "Son 10 yılın en verimli yılını yaşıyoruz"
Genç, "kara leke" hastalığı olmaması nedeniyle de Yahyalı elmasının tercih edildiğini ifade etti.
Son 10 yılın en verimli yılını yaşadıklarına dikkati çeken Genç, "Bölgemizde yaklaşık 40-50 bin ton arasında elma da hasattan sonra depolarda saklanıyor. Elma şu an 1,5-2 liradan satılıyor." şeklinde konuştu.
Çiftçi Şükrü Ağırtopçu da 20 yıldır elma üretimi yaptığını ancak bu yılki verimden çok memnun olduklarını söyledi. Bu yıl hasat döneminde çiftçinin yüzünün güldüğünü aktaran Ağırtopçu, aroma ve rekolte bakımından son 10 yılın en verimli dönemini yaşadıklarını kaydetti.
-
Demirkazık'ta kaybolan dağcılar bulundu
-
Niğde Barosu'ndan çocuklara kışlık giysi yardımı
-
Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
-
GRAFİKLİ – 130 bin metal işçisinin sözleşme süreci başlıyor
-
AÜ'den “tiyatro oyunculuğu eğitimini güncelleyecek” festival
-
“Bu park, Japonya'daymış hissi uyandırıyor”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.