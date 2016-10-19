Yahyalı'da Muhtarlar Günü kutlaması

KAYSERİ (AA) – Türkiye Muhtarlar Derneği Yahyalı Şubesi, Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Törene Yahyalı Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Belediye Başkanı Esat Öztürk ,İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Ceyhan, İlçe Jandarma Komutanı Bilal Ekşioğlu, Yahyalı Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı Osman Sandık ve ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından muhtarlardan oluşan bir heyet, Yahyalı Kaymakamı Büyüknalçacı’yı makamında ziyaret etti.

Belediye tarafından muhtarlara verilen yemekte konuşan ilçenin kıdemli muhtarlarından Hacıbaba Lale, muhtarların böyle bir günde anılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkür etti.

Muhtarların gününü kutlayan Belediye Başkanı Öztürk de mahalle muhtarlarıyla uyum halinde olduklarını ve 41 mahalle muhtarını Çanakkale’ye götüreceklerini belirtti.