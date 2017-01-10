Yahyalı'da yaralı yırtıcı kuşlar tedaviye alındı

KAYSERİ (AA) – Yahyalı’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 4 yırtıcı kuş, Yahyalı Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Yahyalı’nın kırsal kesimlerinde olumsuz kış şartlarından ve bilinçsiz avlanmadan etkilenen bir kaya kartalı, iki kızıl şahin ve bir kerkenez, doğa severler tarafından koruma altına alınıp milli parklar yetkililerine ulaştırıldı.

İlk müdahaleleri yapılan kuşlar daha sonra Milli Parklar Şefi Ferhat Tığ tarafından Kayseri Anadolu Harikalar Diyarına teslim edilmek üzere Kayseri’ye gönderildi.