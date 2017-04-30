Yakalanacağını anlayınca avcundaki uyuşturucuları yuttu

KARAMAN (AA) – Karaman’da, uyuşturucu ticareti yaparken devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin fark ettiği kişi, yakalanacağını anlayınca avucundaki uyuşturucu hapları yutarak, suç delilerinden kurtulmaya çalıştı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Demiryurt köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri park halindeki bir otomobili incelemek istediğinde, aracın yanında bulunan 2 kişi kaçmaya başladı.

Jandarma personeli, kısa bir kovalamacanın ardından kaçan şüphelileri yakaladı. Bu sırada şüphelilerden biri avcundaki bir miktar hapı yuttu.

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 2 bin 274 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.P, jandarma karakoluna, operasyonda avcundaki bir miktar hapı yutan Z.P. ise gerekli müdahalenin yapılması için Karaman Devlet Hastanesine götürüldü.