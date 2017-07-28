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Yakılan traktör lastikleri korkuya neden oldu

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:05

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KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, kimliği belirsiz kişilerce yakılan traktör lastikleri korkuya sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, Kuşdilli Mahallesi’ndeki bir apartmanın yanında bulunan traktör lasikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

Alevlerin büyümesi üzerine tedbir olarak binada bulunanlar dışarı çıkarıldı.Polis ekipleri, yangın alanında güvenlik tedbiri aldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın binaya sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Oluşan siyah duman nedeniyle apartmanın duvarı isle kaplandı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

yangın  Kırşehir

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