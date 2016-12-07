Yalıhüyük Kaymakamı Polat'ın veda ziyareti

KONYA (AA) – Yalıhüyük Kaymakamı Ali Polat, Belediye Başkanı Hasan Koçer’e veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Polat, ziyarette görev süresi boyunca Koçer ve ekibiyle hep iyi ilişkiler içinde bulunduklarını söyledi.

Yalıhüyük’te görev yapacak kaymakamların başarılı bir belediye ile çalışacak olmaktan dolayı şanslı olduklarını kaydeden Polat, “Buna iki yıllık görevim sürecinde de şahit oldum. Eksiğini görmedik, fazlasını gördük. Yalıhüyük’ün geleceği aydınlık, parlak. Çok daha iyi yerlere gelecek. Bunlarla ilgili olarak ayağı yere basan, gerçekçi, somut, güzel projeler var.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Hasan Koçer de çalışmalarından dolayı Kaymakam Polat’a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Polat, son açıklanan İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Iğdır’a bağlı Karakoyunlu İlçesi Kaymakamlığına atanmıştı.