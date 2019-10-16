Yalıhüyük'de kadın çiftçiler için bilgilendirme toplantısı yapıldı

KONYA (AA) – Yalıhüyük İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri kadın çiftçilere yönelik Göksu Taşeli Havzası Projesi kapsamında alınacak teşvikler için bilgilendirme toplantısı yaptı.

IFAD Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 130 milyon TL bütçeyle finanse edilen ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Göksu Taşeli Havzası kalkınma projesinden yararlanacak Konya ve Karaman'a bağlı 12 ilçeden biri de Yalıhüyük oldu.



Yalıhüyük Komek binasında yapılan bilgilendirme toplantısında İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci ve Müdürlüğe bağlı Ziraat Mühendisi Kadın Çiftçilere yönelik bilgilendirme yaptı.



Konu hakkında bilgi veren Yalıhüyük Tarım Ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci şunları kaydetti:

"Proje kapsamında bu güne kadar İlçemize 2019 yılı dahil toplamda 900 bin liralık yatırım yapılmış ve planlanmıştır. 2023 yılına kadar yapılacak proje ve yatırımların planlanması amacıyla önder Bayan çiftçilerimize yönelik bilgilendirme yapılarak fikir alışverişinde bulunduk. Toplantıda çilek yetiştiriciliği sera tarımı, bağ yetiştiriciliği mantar yetiştiriciliği, dayanıklı nohut ve yem bitkisi tohumu temini makine ekipmanları, hayvancılık faaliyetleri ve kadın girişimcilerin oluşturduğu yöresel ürün atölyesi konularında desteklenmeleri noktasında görüş alış verişinde bulunuldu."

Projenin Konya'nın Yalıhüyük, Ahırlı, Bozkır, Taşkent, Hadim, Akören, Güneysınır ilçeleri ile Karaman'a bağlı 5 ilçeyi içine aldığı öğrenildi.