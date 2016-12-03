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Yalıhüyük'te büyükşehir yatırımlarını incelediler

03 Aralık 2016 Cumartesi, 15:50
Yalıhüyük'te büyükşehir yatırımlarını incelediler

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KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, Koordinasyon Daire Başkanı Mustafa Yazlık ve Fen İşleri Bölge Sorumlusu Memiş Kunt, Yalıhüyük’te yapılan yatırımları yerinde incelediler.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, Büyükşehir Belediyesinin katkılarından memnuniyetini dile getirerek yatırımda yaşanan sorunları rapor halinde heyete sunduğunu söyledi.

Genel Sekreter Hasan Kılca, ilçeyi ziyaret ettiklerini belirterek “Yatırımları yerinde inceledik. Sorunlarımızı dinledik. Şehir Konağı, yüzme havuzu ve sauna yapılması konusunda istek ve talepleri aldık. Yeni yatırımların tamamlanması için işleri hızlandıracağız.” diye konuştu.

Başkan Koçer, heyete teşekkür ederek “Görüş alışverişinde bulunduk.” dedi.

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