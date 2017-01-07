Yalıhüyük’te “Genç Çiftçi Projesi”

KONYA (AA) – Yalıhüyük İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Genç Çiftçi Projesi kapsamında Mustafa ve Azize Ayan çiftine 6 büyükbaş hayvan teslimatı yaptı.

Yalıhüyük Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mevlüt Semerci, yaptığı açıklamada, projeyle kırsal alanlardaki çiftçilerin yaşam şartlarını iyileştirme adına ekonomik gelir desteği sağlandığını belirterek, hayvanların Ayan çiftine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Azize Ayan ise kendilerine destek veren yetkililere teşekkür ederek, “Eşimle birlikte Genç Çiftçi Projesi’ne başvuru yaptık. Şartlarımız uygun görülmüş, altı ay sonra büyükbaş hayvanlarımıza kavuştuk. Çok mutluyuz. İnşallah elimizden geldiği kadar hayvancılığı devam ettirmeye çalışacağız. Devletimize çok teşekkür ederiz.” dedi.