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Yalıhüyük’te kış

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:45

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KONYA (AA) – Yalıhüyük ilçesinde kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için kentin her bölgesinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekiplerin cadde ve sokaklarda gece gündüz devam ettikleri çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Koçer, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 15 gündür kesintisiz şekilde karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Dün akşamdan bu yana karın fazla olması çalışmalarımızı aksattı fakat yine de kenar mahallelerimizin en ücra sokaklarına kadar ulaşmayı başardık. Kar temizleme çalışmasının yanında, toplanan karı merkezin dışına taşıdık. Yaptığımız bu çalışmalar bir sefere mahsus değil, kış boyunca aynı yerleri defalarca temizleyerek hizmet vermeye çalışıyoruz.”

belediye Kış Yalıhüyük

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