Yalıhüyük'te pekmez kaynatma telaşı

KONYA (AA) – Yalıhüyük ilçesinde üzüm hasatıyla birlikte pekmez yapımına da başlandı.

Hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de aile bütçesine katkı için pekmez kaynatan aileler, geleneksel yöntemlerle üzümü pekmeze dönüştürüyor.



Arasöğüt Mahallesi'nde pekmez yapan Gönül Ceran, pekmez kaynatma işini ninelerinden gördükleri gibi yüz yıllardır süre gelen geleneksel yöntemlerle yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Öncelikle hasatını yaptığımız üzümlerin şırasını çıkarıyoruz. Beyaz pekmez toprağıyla karıştırıp büyük kazanlarda odun ateşiyle saatlerce kaynatıyoruz. Daha sonra dinlendirip tekrar kaynattığımızda koyulaşarak pekmez haline geliyor. İlk olarak kendi ihtiyaçlarımız karşılıyoruz. Küçük çapta da olsa aile bütçemize katkı sağlamak için satıyoruz. Emekli bir iş, bir o kadar da keyifli."