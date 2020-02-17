Yalıhüyük’ten Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım
KONYA (AA) – Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Meclis üyeleri ve belediye personeli, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere nakti yardımda bulundu.
Başkan Koçer, yaptığı açıklamada, depremlerin ardından devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla bölge için seferber olduğunu anlattı.
Depremin ardından sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da adeta seferber olduğunu ifade eden Koçer, şunları kaydetti:
"Devletin her türlü imkanı sağladığı bir ortamda Belediye olarak bizler meclis üyelerimiz ve belediye personelimiz nakti yardımda bulunduk. Bize gelen hemşerilerimizi biz nakdi yardım yapmaları noktasında yönlendiriyoruz. Biz de belediye olarak bütün Meclis üyelerimiz dahil olmak üzere, Belediye çalışanlarımızla birlikte belli bir miktar nakdi yardım hazırladık. Bu nakdi yardımımızı AFAD tarafından belirlenen banka hesap numarasına yatırdık. Yaraların hepsini kapatmaz ama bir nebze azaltması noktasında destek olur inşallah."
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Yalıhüyük’ten Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım
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